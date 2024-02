Großer Sprung

Der schwedische Produzent Axel Danielson und der Franzose Maximilien van Aertryck versuchen in ihrem Dokumentarfilmdebüt den großen Sprung zwischen der ersten Fotografie 1826 und der heutigen Flut an veröffentlichtem Bildmaterial fassbar zu machen. Dabei kümmern sie sich weniger um ästhetische Aspekte der Bildproduktion, sondern richten ihren Fokus mehr auf die seit dem Aufkommen des Fernsehens ausdifferenzierte Werbeindustrie. (epd)

And the King said, what a fantastic machine!

Schweden/Dänemark 2023, 85 Min., Dokumentarfilm

Regie und Buch: Alex Danielson, Maximilien Van Aertryck,

ab 16 Jahren

Bewertung:

Foto: Verleih

