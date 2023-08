Großes Finale in der Marienkirche in Gersdorf

Die Sächsische Chor- und Instrumentalwoche wird an diesem Wochenende mit einem Abschlusskonzert in der Marienkirche Gersdorf beendet. Traditionell reisen zu dem anspruchsvollen Projekt Mitwirkende aus aller Welt an. In diesem Jahr findet die Veranstaltung bereits zum 53. Mal statt. Unter der Leitung von Professor Georg Christoph Sandmann und Katharina Reibiger werden die Sinfonie Nr. 8 in G-Dur von Antonín Dvorák, die Ouvertüre zur Oper "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber und Messe E-Dur Misericordias domini von Josef Gabriel Rheinberger geboten. Zu hören sind zudem verschiedene Chorwerke. Das Konzert beginnt am Samstag, um 18 Uhr. Der Eintritt zum Abschlusskonzert ist frei, um eine angemessene Kollekte wird gebeten. (czd)