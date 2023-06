Großes Sommerfest in der Schönherrfabrik

Die Band Luxus Loft (Foto) gehört zum Programm des Schönherrfests, das am Samstag ab 15 Uhr auf dem Gelände der Schönherrfabrik an der Schönherrstraße gefeiert werden soll. Die Party, bei der sowohl das Musicalstudio W.M. als auch die Gruppe Die Asphaltraketen musikalisch mitmischen, ist eine Veranstaltung für die gesamte Familie. Denn am Nachmittag sollen Stelzenläufer, Clown Hansi, Kinderschminken, Spiele, Tanz und Artistik das Fest bestimmen. Zugleich soll die Feier den Gästen auch die Gelegenheit bieten, mit allen Mietern des Areals ins Gespräch zu kommen und deren Angebote kennenzulernen. Auch deshalb sind unter anderem Einblicke in die Fitness-, Fahrrad-, Skater- und Kunstwelt möglich. Ebenso wird ein Gesundheits-Check geboten. Verzichtet wird bei dieser Ausgabe der Feier, anders als angekündigt, allerdings auf ein Feuerwerk zum Abschluss. Der Eintritt ist frei. (fp)