Groteske über menschlichen Größenwahn

Im Spinnbau an der Altchemnitzer Straße führt das Schauspielensemble am morgigen Samstag um 19.30 Uhr mit "Die Physiker" eine Komödie von Friedrich Dürrenmatt auf, in der es um die Verantwortung der Wissenschaft geht. Der Physiker Johann Wilhelm Möbius hat weltbewegenden Entdeckungen gemacht und aus Angst vor einem Missbrauch zum Schaden der Menschheit quartiert er sich in jenem Irrenhaus ein, das von der Psychiaterin Dr. Mathilde von Zahnd geleitet wird. Doch auch dort kann Möbius mit seinem potenziell zerstörerischen Wissen keine Ruhe finden, denn eine Mordserie bringt die Polizei ins Haus und versetzt das Klinikpersonal in Angst und Schrecken. Möbius kommt immer mehr in Bedrängnis, denn auch Geheimdienste haben Interesse an den Entdeckungen. (fp)

Informationen zum Ticketkauf stehen im Internet. www.theater-chemnitz.de