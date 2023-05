Grünes Markttreiben beim Pflanzenmarkt Basilikum

In der Mitte des Wonnemonats Mai öffnet der Kräuter- und Pflanzenmarkt Basilikum am Teehaus des Grünfelder Parks in Waldenburg am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Von Gartenkräutern und Sonnenblumen bis hin zu Wasser- und Steingartenpflanzen bieten fast 75 Händler ein breites Angebot. Der Markt bietet nicht nur Pflanzen, sondern auch Gartenaccessoires und Dekoratives und das Gartenfest ein Programm mit einen Naturquiz und die Möglichkeit für Kinder, ihren eigenen Kaktus zu topfen. Kulinarisches aus der Kräuterküche und Spezialitäten sind ebenfalls erhältlich. Der Eintritt ist frei. Der Pflanzenmarkt beinhaltet zudem einen Kräuterspaziergang "Pipapo" um 11 und 14.30 Uhr und eine botanische Parkführung mit einem Gartentechniker um 12 und 15 Uhr. Beides kostet jeweils 5 Euro. Um 15 Uhr findet eine Preisübergabe des Radlerfrühlings auf der Veranstaltungswiese statt. (fp)