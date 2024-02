Gruselführung auf der Festung Königstein

Jeweils donnerstags in den Winterferien wird es schaurig auf der Festung Königstein. In der Abenddämmerung, um 17.30 Uhr, startet die Führung "Festung gruselig". An verschiedenen Orten, wie dem mächtigen Eingangstor der historischen Wehranlage, dem Verteidigungsgang "Dunkle Appareille", in den Tiefkellern, am Hungerturm und am Blitzeichenplateau erfahren Familien Merkwürdiges, Erstaunliches und Unheimliches aus der Festungschronik, heißt es zur Ankündigung. Tickets sind online unter www.festung-koenigstein.de/tickets erhältlich. Teilnehmer werden gebeten, eine Taschenlampe mitzubringen. An fünf Ferientagen öffnet zudem das Festungsatelier. Kinder können hier ein uraltes Handwerk ausprobieren: das Drucken ohne Strom. Das Atelier im Obergeschoss der Magdalenenburg öffnet dienstags und donnerstags, in der zweiten Ferienwoche auch mittwochs, jeweils 12 Uhr. (fp)

