Gutshof wird zur Quelle für Inspirationen zum schöneren Wohnen

Rund um die Themen schöner Wohnen und Leben dreht sich vom heutigen Freitag bis Sonntag die Messe Lebensart im und am Brauereigutshof Wernesgrün. Mehr als 60 Anbieter haben sich laut den Veranstaltern vom Agenturhaus Lübeck angesagt. Der erweiterte Wohnraum im Freien ist nach wie vor im Trend. Dafür bietet die Messe beste Voraussetzungen zur Inspiration, zum Bummeln und Kaufen. Der eigene Wohnstil zeigt sich auch bei der Einrichtung des Gartenzimmers. Monoblock-Plastikmöbel haben ausgedient, witterungsbeständige Gartengarnituren aus Plantagen-Teak und Edelstahlmöbel sorgen für eine neue Optik. Speziell jetzt, zur Pflanzzeit im Herbst, gilt es die Weichen für ein blühendes Frühjahr zu stellen. Dafür bieten fünf Fachgärtnereien alles, was das Gärtnerherz begehrt. Selbst ohne Garten ist Lebensart ein lohnendes Ziel: Kuschelige Mode, handgearbeiteter Schmuck, Taschen und Accessoires gibt es in großer Auswahl. Vieles stammt aus kleinen Manufakturen und von Designern, die ihre Kreationen selbst vermarkten. Köstliche Spezialitäten für die heimische Küche runden das Angebot ab. Für den Genuss an Ort und Stelle stehen Gastro-Oasen von Grillspezialitäten über Elsässer Flammkuchen bis zu frischem Bäckerkuchen bereit. Dazu gibt es an allen Tagen Livemusik. Lebensart öffnet jeweils von 10 bis 18 Uhr. (lh)