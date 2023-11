Hänsel und Gretel in Chemnitzer Puppentheater

"Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Dort war es dunkel und auch so bitter kalt ..." - so fängt das wohl berühmteste Kinderlied über die schaurig-märchenhafte Geschichte der Geschwister Hänsel und Gretel an.

Alles beginnt in großer Not, denn der Vater ist ein armer Holzfäller und es gibt nicht einmal mehr genug Brot für die ganze Familie. Die Mutter überredet ihren Mann, die Kinder im Wald auszusetzen, in dem lauter Gefahren und Geheimnisse lauern. Hänsel und Gretel finden keinen Weg heraus. Doch dann kommen sie an ein Häuschen aus Kuchen, Torten und Zuckerwerk. Ohne zu überlegen, stopfen sich die Kinder den Bauch voll und ahnen nicht, dass sie damit der bösen Hexe in die Falle gehen.

Im Chemnitzer Puppentheater spielen Clemens Nöbel, Sabine Weitzel und Detlef Plath. Das Textbuch ist im Auftrag der Puppentheater Zwickau entstanden. (fp)

Plauen Vogtlandtheater, Karten gibt es in den "Freie Presse"-Shops und bei den Servicepartnern, Theaterplatz, Sa 15 Uhr