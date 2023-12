"Hänsel und Gretel" wieder im Erzgebirge

Das Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz nimmt am Freitag Engelbert Humperdincks Märchenoper "Hänsel und Gretel" wieder in den Spielplan auf. Vorstellungsbeginn ist 19.30 Uhr. Die Inszenierung stammt von Petra Müller. In den Hauptrollen sind Sophia Keiler als Gretel und Maria Rüssel als Hänsel zu erleben. Jakob Hoffmann, wie Sophia Keiler neu im Ensemble, gibt den Besenbinder Peter, Annette Luig seine Frau Gertrud. Die Knusperhexe singt Bettina Grothkopf. Neben den Solisten wirken die Damen des Opernchors des Eduard-von-Winterstein-Theaters mit. Bühnenbild und Kostüme entwarf Martin Scherm, es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann. Weitere Vorstellungen finden am 30. Dezember, 18 Uhr, am 18. Januar, 19.30 Uhr und am 3. März, 15 Uhr, statt. (hd)

