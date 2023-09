Handgefertigte Schätze im Schlossgarten

In Lichtenwalde gibt es am Sonntag wieder handgefertigte Schätze. Bereits zum dritten Mal findet im Schlosspark der Hobbymarkt "Handgemacht!" statt. Von 11 bis 16 Uhr finden Besucher eine Mischung aus kreativen, vielfältigen, nachhaltigen und individuell gefertigten Arbeiten des Kunsthandwerks. Hier erhalten Menschen, die in ihrer Freizeit selbst kreativ und gestalterisch tätig sind, eine Plattform, um ihre Werke anzubieten. Sie reichen von textilen Erzeugnissen wie Taschen, Kissen, Schlaf-Schafen, Socken, bis zu Keramik, Kerzen, Wachstüchern, Bildern, Lesezeichen, Kuscheltieren, Schmuck, Drechselarbeiten, bemalten Topfdeckeln und Grußkarten. Mehr als 40 Anmeldungen gibt es. "Wir wollen hier die Kreativkraft der Region stärken", sagt Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Schlossbetriebe. Der Eintritt entspricht dem regulären Parkeintritt und beträgt 5, ermäßigt 4, für Familien 13 Euro. (fp)

