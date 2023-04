Hansy Vogt präsentiert in Greiz die "Musikalische Lachparade"

Fernsehmoderator und Sänger Hansy Vogt (Foto) kommt am Sonntag mit einer breiten musikalischen und illustren Runde zu einem Konzert in die Vogtlandhalle Greiz. So hat die "Musikalische Lachparade" eine ganze Menge zu bieten. Los geht es um 16 Uhr. Mit dabei sind Die Ladiner, Schlagersängerin Franziska aus Sachsen-Anhalt und Oliver Thomas. Deutschlands berühmteste Landfrau "Frau Wäber" wird für die entsprechenden Lachsalven im Publikum sorgen. Der Erfolg der "Musikalischen Lachparade" ist schnell erklärt: Die Stars sind spürbar nah am Publikum, mittendrin und entführen in eine Welt voller Träume. Dies gibt der gesamten Tournee das besondere Flair. Hansy Vogt selbst begeistert sein Publikum mit seinen wunderschönen Balladen, aber auch mit seinen fröhlichen, stimmungsvollen Party-Hits. Wer dabei sein möchte, schaut einfach vorbei. Eintrittskarten gibt es noch an der Tageskasse. (bju)