Harfe und Orgel im Dialog-Konzert zum Jahresausklang

In die Schloßkirche auf den Schloßberg in Chemnitz wird am letzten Tag des Jahres 2023, Sonntag, den 31. Dezember, zu einem Konzert eingeladen. Die Gäste erwartet laut Organisatoren Musik aus der Feder der Komponisten Georg Friedrich Händel, Gustav Mahler, Johann Sebastian Bach und Ferenc Farkas. Damit erklingen Stücke, die eine Brücke über mehrere Jahrhunderte schlagen. In diesem Fall vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. Intoniert werden die Werke von zwei Instrumenten, der Harfe und der Orgel, gespielt von Solo-Harfenistin Petra Ruzicka und Organist sowie Kirchenmusikdirektor Siegfried Petri. Sie wollen einen musikalischen Dialog ihrer beiden Instrumente präsentieren und damit ihr Publikum verzaubern. Karten zur Veranstaltung kosten laut Information 15 Euro sowie ermäßigt 9 Euro. Für alle Konzertgäste bis 14 Jahre ist der Eintritt frei. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. (fp)

