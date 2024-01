Harmonikamuseum rückt Bilder einer Amerikanerin ins Licht

USA trifft Vogtland: Der Heimatverein Zwota lädt am Samstag, 14.30 Uhr, zur Vernissage in den Ausstellungsraum des Harmonikamuseums Zwota in der ehemaligen Schule ein. Die Schau trägt den Titel "Eine Amerikanerin unter Vogtländerinnen" und zeigt Bilder von Rose Sasse (USA/Tannenbergsthal), Hanna Jordan (Markneukirchen), Steffi Sandner (Klingenthal) und weiteren Künstlerinnen aus der Region. Zu sehen ist die Schau bis Ende Juni. Geöffnet sein wird die Ausstellung jeweils dienstags bis donnerstags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr sowie jeden ersten Samstag im Monat, dann immer von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung unter der Rufnummer 037467 22262. Das Harmonikamuseum selbst zeigt eine eindrucksvolle Sammlung von historischen und neuzeitlichen Handzuginstrumenten und dokumentiert damit die Vielfalt dieser Instrumentengruppe, deren Klangerzeugung durch sogenannte selbsterregende durchschlagende Zungen aus Stahl oder Messing erfolgt. Mit über 1000 Instrumenten verfügt das Zwotaer Museum über einen Fundus, der für Laien, Fachleute der Musikbranche und Wissenschaftler gleichermaßen von Interesse ist. (fp)

