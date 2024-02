Mit dem Programm "Ruhe vor dem Sturm und Drang" bietet die Hausmusik bei Silbermann in Freiberg am Sonntag, dem 4. Februar, eine kammermusikalische Rarität. Die Suiten für Viola da gamba und Basso continuo des Magdeburger Domkapellmeisters Johann Friedrich Ruhe stehen kompositorisch zwischen Barock und Sturm und Drang. Georg Zeike musiziert sie auf der Viola da Gamba gemeinsam mit Bernadett Mészáros am Spinett, teilt die Gottfried-Silbermann-Gesellschaft mit. Die jeweils halbstündigen Konzerte im Silbermann-Haus am Schloßplatz in Freiberg beginnen 16 und 17.30 Uhr. Karten zu 10, ermäßigt 7 Euro gibt es online über silbermann.reservix.de, per E-Mail tickets@silbermann.org, telefonisch unter 03731 2065369 sowie über die bekannten Vorverkaufsstellen. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.