Heimkommer, Rückkehrer und echte Einheimische

Nach Weihnachten ist vor der Party. Die Zwickauer Clubs freuen sich über so viel junges Publikum wie selten. Grund dafür sind jene, die auszogen, um woanders Job, Familie und Glück zu suchen - und hoffentlich zu finden. Sie kehren dieser Tage in Scharen zu ihren Familien zurück und treffen im besten Fall alte Freunde. Und das am besten im Club, bei tanzbarer Musik und vielleicht etwas weniger hüftsteif als im Kreis der Familie. So beispielsweise bei "Coming Home" am ersten Weihnachtsfeiertag in der Villa Mocc (Fotos von 2022) oder beim eher elektronischen "Homesick - X-Mas Rave" im Club Seilerstraße. Tags darauf am späten Abend lädt auch das Nachtwerk eher jüngeres Publikum zum Weihnachtsjam in Sachen Black and Urban. Auf in die Feierei und auf ins Wiedersehen. (kru)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.