Heimliche Mitbewohner: Fledermäuse

Das Naturschutzzentrum Erzgebirge lädt für Mittwoch zu einem Vortrag zum Thema "Fledermaus am Haus - heimliche Mitbewohner" ein. Die Veranstaltung wird über die Richtlinie Natürliches Erbe - Naturschutzbezogene Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit gefördert und ist kostenfrei. "Fledermäuse bleiben in Gebäuden oftmals unbemerkt. Sie nutzen art- und jahreszeitenabhängig diverse Ritzen und Spalten an Haus und Hof als Quartiere, können aber auch frei im Dachboden oder in Kellern hängen", sagt Marko Eigner. Er ist fundierter Artenkenner und stellt die Arten und ihre besonderen Lebensraumansprüche vor. Weiterhin will er die Frage beleuchten, wie man die geschützten und gefährdeten Tiere unterstützen kann. (hd)

Der Vortrag beginnt 17 Uhr im Seminarraum des Naturschutzzentrums Erzgebirge Schlettau, OT Dörfel, Am Sauwald 1. Anmeldung unter Ruf 03733 562912 erforderlich.