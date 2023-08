Heizhausfest mit dampfenden Loks

Das Sächsische Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf feiert an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag das Heizhausfest. Die Veranstaltung erlebt inzwischen ihre 30. Auflage. In Kooperation zwischen dem Sächsischen Eisenbahnmuseum und den Eisenbahnfreunden Richard Hartmann soll den Gästen zur Jubiläumsausgabe viel Abwechslung und Sehenswertes am Standort "Schauplatz Eisenbahn" geboten werden. Die Veranstalter hoffen auf ähnliches Publikumsinteresse wie etwa hier im Bild bei einer früheren Auflage des Festes. Auftakt ist am Freitag, 25. August, um 10 Uhr. Bis zum Sonntagnachmittag haben die Gäste dann die Gelegenheit, das laut Organisatoren größte noch funktionstüchtige Dampflokbetriebswerk Europas zu besichtigen. Zu den Höhepunkten der Feierlichkeiten zählt auch, dass sieben unter Dampf stehende Lokomotiven zu sehen sein sollen. Zudem gibt es moderierte Präsentationen auf der Drehscheibe, Lokparaden, eine Parade von vier Elektro-Loks sowie ein Unterhaltungsprogramm und viele weitere Angebote. Weitere Informationen zum Fest und Ticketpreisen gibt es im Internet. (fp )

www.sem-chemnitz.de