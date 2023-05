Helmut Lotti am Montag in Chemnitz

Was für eine Einstimmung auf den Frühsommer: "Italian Songbook" heißt jenes 16. Album von Helmut Lotti, das der belgische Crossover- und Pop-Tenor in Begleitung des The Golden Symphonic Orchestra gerade live vorstellt. Dies ist aber noch nicht alles: In seinem Zwei-Stunden-Programm hat er zudem ein Best Of seiner Karriere samt etlicher Fan-Favoriten. Die über 13 Millionen Mal verkauften Tonträger des engagierten Unicef-Botschafters enthalten ein breites Musik-Spektrum: von Klassik, Pop über Latin, Swing und Jazz bis hin zu Liedern aus Afrika, Russland und jetzt eben auch Italien.

"Ende März 2020 fielen plötzlich die Vorhänge in unseren Theatern und das Licht ging aus in den Konzerthallen", erklärt der vielseitige Vocalist mit einem Stimmumfang von dreieinhalb Oktaven. "Jetzt finde ich kaum die Worte für meine Freude, wieder auf Tour gehen zu können." (fp)

Chemnitz Stadthalle, Theaterstraße 3, Mo 20 Uhr