Henning Mankells Kammerspiel in Freiberg

Andreas Pannachs Inszenierung von Henning Mankells Kammerspiel "Zeit im Dunkeln" ist am kommenden Sonntag, 19 Uhr wieder in der Freiberger Bühne in der Borngasse zu erleben. Natalie Heiß und Urs Schleiff (Foto) spielen Tochter und Vater, die eine emotionale Extremsituation zu bewältigen haben. Als Geflüchtete aus einem despotisch regierten Land südlich des 40. Breitengrades vegetieren sie in einer dunklen, anonymen Unterkunft in Schweden. Nun warten sie auf Papiere und Weitertransport ... Ebenfalls am Sonntag, 19.30 Uhr, erklingt im Gut Gödelitz in Döbeln das 5. Kammerkonzert der Mittelsächsischen Philharmonie. Unter dem Motto "Una bella serenata" spielen Anja Bachmann, Gundula Hußke und Daniel Rothe als "Charming Clarinets" Musik für Klarinette und Bassetthorn unter anderem von Wolfgang Amadé Mozart. (fp)

www.mittelsaechsisches-theater.de