"Herz über Bord" auf den Greifensteinen

Lilli könnte glücklich sein: Verlobt mit Albert, der auf eine Karriere bei seiner Bank hofft, erfährt sie, dass sie 50.000 Mark erben soll. Allerdings ist der Geldsegen an eine Bedingung geknüpft: Lilli soll ihren Schulfreund Hans heiraten, dann erst erbt sie. Nun mögen sich Hans und Lilli, sehr sogar; aber doch eher so, wie Bruder und Schwester, glauben sie. Und außerdem ist Lilli doch mit dem soliden Albert verlobt und Hans mit der attraktiven Gwendolin. Ist eine Scheinehe die Lösung? Während einer Mittelmeerkreuzfahrt kommt es zur turbulenten Entscheidung.

Eduard Künnekes "Vetter aus Dingsda" eroberte 1921 die Bühnen Europas. Und auch sein Operetten-Erfolg "Herz über Bord" sollte in den zwei Jahren nach seiner Uraufführung 1935 im Züricher Opernhaus in fast 500 Vorstellungen in ganz Europa über die Bühne gehen und sogar den Sprung an den Broadway schaffen. (fp)

Ehrenfriedersdorf Naturtheater Greifensteine, Greifensteinstraße 42, So 15 Uhr