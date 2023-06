Heute: Winfried Glatzeder liest aus seiner Autobiografie "Paul und Ich"

Die Bibliothek Greiz lädt zum 32. Literaturabend der Stadt Greiz ein. Zu Gast ist am Donnerstag ab 18.30 Uhr Schauspieler Winfried Glatzeder. Er liest aus seiner Autobiografie "Paul und ich" - Ein Filmleben zwischen Ost und West. Im Kultfilm "Die Legende Paul und Paula" schrieb Glatzeder einst zusammen mit Angelica Domröse Filmgeschichte. Mit bissigem Witz und ironischem Charme berichtet Glatzeder nun von seiner Nachkriegskindheit im Ostsektor Berlins und den Anfängen seiner Schauspielkarriere, als er unter anderem mit Armin Mueller-Stahl 1966 "Ein Lord am Alexanderplatz" drehte. 1982 zog der heute 78-Jährige mit seiner Familie nach West-Berlin. Es folgten Krisen, die sich in Alkoholproblemen und kreativer Erschöpfung niederschlagen. So erzählt diese Autobiografie 50 Jahre nach "Paul und Paula" auch von künstlerischer Identitätsfindung und den Schwierigkeiten eines Schauspielerlebens. Tickets gibt es in der Vogtlandhalle Greiz (Telefon 03661 62880) oder in der Tourist-Information Greiz (Telefon 03661 703293). (bju)