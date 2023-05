Himmelfahrts-Wochenende: Feuerkünstler, Ritter und Co bitten zum Burgfest

An Himmelfahrt und den drei folgenden Tagen bittet Wolkenstein wieder zum Burgspektakel. Vom 18. bis zum 21. Mai erwartet die Besucher täglich ein historischer Markt mit Händlern und vorführendem Handwerk, Lagerleben und Ritterkampf sowie historische Musik und Feuerzauber (Foto, zu sehen ist Fakir Rudolfo). Für Kinder wird unter anderem Eselreiten, Brandmalerei, ein historisches Karussell und, nur am Donnerstag, eine Wikingerschaukel geboten. Für Speis und Trank ist gesorgt. Garküchen und Tavernen laden zum Verweilen und Schlemmen ein, bei Ritterbier und Met, bei Braten und Fladen, Knoblauchbrot oder anderen Köstlichkeiten. Geöffnet ist der Markt laut Veranstalter am Donnerstag ab 10 Uhr, am Freitag ab 16 Uhr und am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr. (urm)