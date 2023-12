Historische Schlossweihnacht lockt auf Schloss Voigtsberg

Weil Heiligabend 2023 auf den vierten Advent fällt, steht Schloss Voigtsberg in Oelsnitz dieses Jahr bereits am dritten Adventswochenende im Zeichen der historischen Schlossweihnacht. Am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr öffnen sich die Tore der Burg. Das Adventstreiben führt in die Gründerzeit der 1880er- und 1890er-Jahre. Handwerk wie Geigenmacherei, Schmiede, der Bürstenmacher oder das Zeitreise-Studio mit Histograf gibt es ebenso wie Kurzauftritte der Sänger um Skaba, des Posaunenchors der Kirchgemeinde oder Vorführungen der Tesla-Spule. Besucher können eigene Ansichtskarten kolorieren. Der Eintritt beträgt 2 Euro, unter vier preußische Fuß (1,20 Meter) ist er frei. Die Wintersonderschau "Bubi's höchster Wunsch" öffnet beide Tagen 11 bis 18 Uhr. Besucher werden gebeten, ausgeschilderte zusätzlichen Parkplätze zu nutzen, von denen ein Shuttle im Halbstundentakt zur Burg fährt.

