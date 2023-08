Historisches Spielvergnügen in der Orangerie

Zum zehnten Mal wird am letzten Augustwochenende wieder zum barocken Zeitvertreib in das Spiel- und Lustschloss Augusts des Starken geladen. Vom 25. bis 27. August kann in der Orangerie von Schloss & Park Pillnitz an rund 30 übergroßen historischen Holzspielen gespielt werden. Der Höhepunkt ist die Inbetriebnahme des Ringrennkarussells (im Bild), welches an seinem ursprünglichen Ort - dem Ringrenngebäude - und damit im Mittelbau der Orangerie wieder errichtet wurde. Das Karussell ist Herzstück der neuen Erlebnisausstellung "Die Spiele des Königs", die von nun an in den Sommermonaten für Gäste des Parks geöffnet ist. Die detailgetreuen Spiele sind im Ost- und Westflügel der Pillnitzer Orangerie aufgebaut und können an allen drei Tagen von 9.30 bis 18 Uhr von allen Park- und Schlossbesuchern ausprobiert werden. Die Tagestickets für den Schlosspark kosten 7, ermäßigt 6 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei.