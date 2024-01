Hitradio RTL-Party in Reichenbach/V.

Am Samstag steigt im Neuberinhaus in Reichenbach die nächste Hitradio RTL-Party. Wer hat nicht schon mal zu "Karma Chameleon" von Culture Club oder "Like a Virgin" von Madonna abgetanzt? Wer hat nicht mit "Billie Jean" von Michael Jackson die Hüften geschwungen oder zu "Rhythm Is a Dancer" von Snap seine Muskeln gefordert? Die Hitradio RTL-Disco-Nacht ist die perfekte Gelegenheit, um nach all diesen Hits abzufeiern. Mit dabei sind Uwe Fischer & Katja Möckel (Foto) aus der Hitradio RTL-Morningshow. Die beiden Moderatoren werden ordentlich einheizen und dafür sorgen, dass die Stimmung im Neuberinhaus nicht abreißt. Begleitet werden sie von Christian Bieselt. Der erfahrene DJ wird für die perfekte musikalische Untermalung und dafür sorgen, dass Tanz- und Partywillige die Nacht nicht so schnell vergessen. Es wird so sein, als ob man in eine Zeitmaschine steigt und sich in die 80er- oder 90er-Jahre zurückversetzt. (fp)

Reichenbach/V. Neuberinhaus, Weinholdstraße 7, Sa 20 Uhr.