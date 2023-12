Hobby-Künstler-Markt am Wochenende in der Festhalle Plauen

Traditionell am ersten Adventswochenende eröffnet der Hobby-Künstler-Markt in der Plauener Festhalle den Reigen der besonders geschätzten und deshalb stark frequentierten Angebote der Vorweihnachtszeit. Das ist auch so geblieben, nachdem die Veranstaltung von der einstigen "Wiege" im Malzhaus in die größere Festhalle an der Äußeren Reichenbacher Straße umgezogen ist. Nach wie vor offeriert der Markt jede Menge Kunsthandwerk, Geschenkideen und weihnachtliche Artikel. Mehr als 40 Anbieter, darunter neun neue Aussteller, werden in diesem Jahr dabei sein. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Auftritten von Musik-, Tanz- und Gesangsgruppen. Geöffnet ist am heutigen Samstag, 11 bis 17 Uhr, und am Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Tickets für den Markt sind an der Tageskasse erhältlich. (us)

