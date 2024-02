Hof: Musik von Abba in großer Show

Keine andere Band in der Geschichte der Popmusik hat der Welt ein derartig fantastisches musikalisches Gesamtwerk geschenkt wie die vier Schweden Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus und Benny Andersson (Foto). Keiner anderen Band ist es gelungen, sage und schreibe vier Generationen an Fans und Musikliebhabern so zu fesseln und zu begeistern wie die Band Abba es erreicht hat. Die Show "Abba - The Tribute Concert" fängt die Faszination dieser Band ein. Am heutigen Donnerstag gastieren die Musiker damit im Großen Haus der Freiheitshalle Hof. Beginn ist 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es noch an der Abendkasse. Abbamusic, bestehend aus acht italienischen Vollblutmusikern, lässt die großen Hits detailgetreu erklingen, live und dennoch in musikalischer Studioqualität. Und natürlich dürfen neue Songs wie "I Still Have Faith In You" und "Don't Shut Me Down" nicht fehlen. (bju)

