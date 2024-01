Hofer Eisteich lädt zur Eisdisco ein

Am heutigen Freitag geht es wieder heiß her auf dem Hofer Eisteich: DJ Chris Mü wird bei der Eisdisco in der Zeit von 18 bis 22 Uhr dem Publikum einheizen, sodass die eisigen Temperaturen schnell vergessen sind. Einlass ist um 17.15 Uhr. Für Zwischendurch bietet Coffee11 kleine Snacks sowie Heiß- und Kaltgetränke an. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Zehnerkarten, Jahreskarten sowie die Familien-Flex-Karte haben für diese Veranstaltung keine Gültigkeit. Ein Vorverkaufskontingent von 175 Tickets stand zur Verfügung. Tickets und Bons für Leihschlittschuhe können während der allgemeinen Öffnungszeiten ausschließlich am Verkaufsautomaten erworben werden. Der öffentliche Lauf am Nachmittag wird aufgrund der Eisdisco verkürzt und findet heute nur von 14 bis 16 Uhr statt. Der Hofer Eisteich ist eine überdachte Eissportanlage. Sie befindet sich inmitten von Hof, direkt an der Saale, unterhalb des Bürgerparks Theresienstein. (bju)

