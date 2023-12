Holzbaukästen aus Blumenau in der Manufaktur der Träume

Die neue Sonderausstellung in der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz widmet sich Holzbaukästen aus Blumenau. In Kooperation mit dem Sammler Jürgen Reuter wird seit gestern eine umfangreiche Dokumentation zur Geschichte der Baukastenfabrikation in Olbernhau-Blumenau präsentiert. Dort gründete Carl Julius Reuter 1860 die Baukastenfabrik Reuter, die sich zu einer weltbekannten Baukastenfirma mit einer Belegschaft von bis zu 145 Mitarbeitern in der Zeit um 1938 entwickelte. Auch weitere Gründer, wie C. Fritzsche, Engel, Martin, Neubert, Drechsel und L. Fritzsche, gingen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diesen Weg und machten Blumenau zu einer Hochburg der Baukastenfabrikation. Die interaktive Ausstellung zeigt die verschiedensten Baukastenvarianten aus unterschiedlichen Zeiten und richtet sich sowohl an passionierte Sammler und Kenner erzgebirgischer Holzkunst als auch an Familien mit Kindern. Die Sonderausstellung in der Manufaktur der Träume ist bis zum 4. Februar 2024 zu sehen. (hd)

