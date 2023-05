Horst Evers mit seinen Geschichten in Bad Elster

Horst Evers, der Geschichtenerzähler aus Berlin, ist einer der erfahrensten Kabarettisten Deutschlands. Mittlerweile ist er von der deutschen Medien- und Bühnenlandschaft nicht mehr wegzudenken und wurde bereits mit etlichen Preisen ausgezeichnet. Aktuell ist Evers mit seinem Programm "Früher war ich älter und ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt" unterwegs. In diesem liest er Geschichten nicht einfach nur vor. Er zischt, ruft, dröhnt und wummert sie förmlich heraus - auf seine ganz eigene Art eben. Dabei beginnen sie zunächst ganz harmlos. Bad Elster freut sich erstmalig auf den beliebten Kabarettpreisträger und Bestsellerautor. Horst Evers erzählt mitten aus dem Hier und Jetzt: Erlebnisse, Vorfälle und Beobachtungen, in denen er liebevoll, mit viel Witz und einer Prise Weisheit unseren Alltag, unsere zunehmend verstörende Gegenwart ins Komische verklärt. (fp)

Bad Elster König Albert Theater, Theaterplatz 1, Sa 19.30 Uhr, Tickets in allen Freie Presse-Shops.