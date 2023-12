Im "Gaso" wird um die Wette gedichtet und erzählt

Ein weiteres Mal in diesem Jahr präsentieren Poetry-Slam-Poetinnen und -Poeten ihre selbst geschriebenen Werke auf der Bühne des Alten Gasometers in Zwickau. Dabei beinhalten die verschiedenen Poesie- und Lyriktexte eine große Spannweite an Themen. Von lustigen Geschichten bis zu düsteren Erzählungen - ganz gleich, woher man kommt, wie alt man ist und was man mag. Das gesprochene Wort gibt allen auf der Bühne die Macht, sich auszudrücken. Der Poetry-Slam am Donnerstag ab 20 Uhr entsteht wieder mit den Zwickauer Slammern von "Brandsätze". Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro plus Gebühren, an der Abendkasse 12 Euro. (kru )

