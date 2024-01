Im Grenzbereich zwischen Deutschrock und Blues

Irgendwie passte Engerling in all den Jahren nirgends so recht ins Konzept und hat es doch geschafft, sich selbst und dem Publikum treu zu bleiben. Den DDR-Kulturfunktionären schien die Band um Pianist und Songwriter Wolfram Bodag als Blues-Band zu weit weg vom Idealbild des liedhaften Rock "als eigenständigen DDR-Beitrag zur internationalen Musikkultur", als dass man sie wirklich hätte groß raus kommen lassen. Blues-Puristen dagegen kritisierten mangelnde Authentizität einer Bluesband, die sich um die Einhaltung des originalen Zwölf-Takt-Schemas wenig scherte und statt dessen Blueselemente mit Rock- und Soulelementen vermengte oder sich in lange Improvisationen verstieg, die viel eher ins Flower-Power-Lager gepasst hätten: Seit 48 Jahren feilt die Ost-Formation an ihrem Stil mit intelligenten Texten im Grenzbereich zwischen Deutschrock und eben doch Blues. (fp)

Plauen Malzhaus, Alter Teich 7 - 9,

Fr 20 Uhr