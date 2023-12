Im König-Albert-Theater wird zur "Feuerzangenbowle" geladen

Am Sonntag öffnet sich in Bad Elster um 19 Uhr der Vorhang für das Kultstück "Die Feuerzangenbowle" nach dem Erfolgsroman von Heinrich Spoerl. Am Vorabend des dritten Advent verspricht dieser passende Komödienklassiker des Altonaer Theaters aus Hamburg wintertraumhafte und heitere Unterhaltung.

Es geht um eine Schnapsidee: Die gute alte Gymnasialzeit soll auferstehen, und man holt das Versäumte nach. Als "Pfeiffer mit drei f" wird der junge Schriftsteller Dr. Pfeiffer in der Oberprima von Babenberg "Schöler" von Prof. Crey, lernt beim Bömmel, was es mit der "Dampfmaschin'" auf sich hat und ersinnt mit seinen pubertierenden Schulkameraden Unfug aller Art, den Lehrkörper zu foppen. Doch bald hegt er auch ernstere Absichten, denn für die reizende Tochter des gestrengen Herrn Direktors entflammen in ihm recht erwachsene Gefühle ...

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1, So 19 Uhr