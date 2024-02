Im Leipziger Botanischen Garten erblüht die Welt der Orchideen

Zu Beginn der neuen Saison entführt der Botanische Garten Besucherinnen und Besucher ins Reich der Orchideen.

Über 1000 Pflanzen mit mehr als 10.000 Blüten, vor allem außergewöhnliche Züchtungen und Hybriden, die nicht in jedem Baumarkt zu finden sind, werden in den tropischen Gewächshäusern so kunstvoll präsentiert, als wenn sie schon lange dort wachsen würden. In Sachsen ist das ein einmaliges Erlebnis, wie ein kleiner Kurzurlaub für alle Sinne.

Und das Erlebnis der Orchideen kann gewissermaßen auch mit nach Hause getragen werden: zwei renommierte Orchideengärtnereien sowie der Förderkreis des Botanischen Gartens bieten Pflanzen zum Verkauf an und geben kompetente Informationen und Pflegetipps. Übrigens, wer will, kann in den Gärtnereien auch gesuchte Pflanzen vorbestellen.

Auf nur 3 Hektar Fläche versammeln sich im Botanischen Garten der Universität 4500 Pflanzenarten in 1800 Gattungen. Die insgesamt 363 Pflanzenfamilien repräsentieren damit über 65 Prozent aller weltweit bekannten Familien. Die Pflanzenbestände sind nach Gliederungsprinzipien wie Verwandtschaftsverhältnissen, Heimatgebieten, chemischen Inhaltsstoffgruppen oder morphologischen Merkmalen geordnet. Die Sammlungen dienen den vielfältigen Forschungs- und Ausbildungszwecken in den Bereichen der Biologie, Pharmazie, Biochemie, Human- und Veterinärmedizin. Der Botanische Garten wurde zwischen 1542 und 1580 gegründet und gehört mit Siena und Padua zu den ältesten in Europa. Seine Gründung geht auf einen Arzneipflanzengarten am ehemaligen Dominikanerkloster St. Pauli zurück, (fp)

Leipzig Botanischer Garten der Universität, Linnéstraße 1, Sa bis 25. Februar

je 10-18 Uhr