Im Plauener Spitzenmuseum ist die Dako zurück

Aufgrund der enormen Resonanz, die im vergangenen Jahr die Sonderausstellung "Die aktuelle Dako-Welle" mit sich gebracht hatte, wird diese erneut im Plauener Spitzenmuseum gezeigt. Die Ausstellung wurde von der Interessengemeinschaft (IG) Dako mit Unterstützung des Museums konzipiert. Für die Neuauflage in wurde die Ausstellung um bislang noch nicht gezeigte Modelle der Damenmode aus dem Plauener Werk ergänzt. Die IG Dako, die dem Verein der Freunde und Förderer des Vogtlandmuseums Plauen angehört, widmet sich der Aufarbeitung der Geschichte des VEB Plauener Damenkonfektion (Dako). In regelmäßigen Abständen treffen sich die Mitglieder, um die Geschichte des Betriebes vor dem Vergessen zu bewahren. "Die aktuelle Dako-Welle" wird nun voraussichtlich bis Ende Oktober - und damit als letzte Ausstellung vor dem Umzug in die "Fabrik der Fäden" im Spitzenmuseum im Alten Rathaus zu sehen sein. (lie)