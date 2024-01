Im weißen Rössl von Bad Elster

Am Sonntagnachmittag wird der Operettenklassiker "Im weißen Rössl" von Ralph Benatzky als Gemeinschaftsproduktion der Landesbühnen Sachsen und der Chursächsischen Philharmonie unter der Leitung von Thomas Gläser im historischen König-Albert-Theater Bad Elster aufgeführt. Die Operette erfreut sich seit der Uraufführung im Jahre 1930 weltweiter Beliebtheit. Und darum geht es: Im "Weißen Rössl" am Wolfgangsee herrscht Hochsaison. Ottilie singt vor sich hin "die ganze Welt ist himmelblau" während ihr Vater Fabrikant Giesecke sich weder für die Gegend noch für den Rechtsanwalt und Stammgast Siedler begeistern kann. Dieser gefällt jedoch seiner Tochter. Doch nicht nur sie wirft Siedler Blicke zu, auch Wirtin Josepha hat ein Auge auf ihn geworfen, so nimmt das Spiel seinen Lauf ... Und im strömenden Regen endet der erste Akt (Chor: Wenn es hier mal richtig regnet). (fp)

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1, So 15 Uhr