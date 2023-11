Immer nur hübsch sein?

Der international produzierte Dokumentarfilm "Smoke Sauna Sisterhood" zeigt, wie sich Frauen in einer Rauchsauna in Estland ihre Geschichten erzählen. In ungewohnt intimen Szenen sprechen sie über ihre Leben. Über ihr Aufwachsen in einer Gesellschaft, in der Mädchen vor allem hübsch sein sollen. Über ihre Familien, Krankheiten und sexuelle Übergriffe. Der Film lief beim Sundance-Festival und ist für den Europäischen Filmpreis nominiert. (fp)

Smoke Sauna Sisterhood

Estland/Frankreich/Island 2023, 89 Min., Dokumentarfilm

Regie: Anna Hints,

ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Neue Visionen Filmverleih GmbH

