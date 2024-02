In 90 Minuten um eine steinerne Welt

Am Sonntag findet in der Terra mineralia in Freiberg eine öffentliche Führung "In 90 Minuten um die Welt" statt. Das ist ein Angebot für Kurzentschlossene, die spontan die Highlights der Ausstellung kennenlernen wollen. Auf dem spannenden und geschichtsträchtigen Rundgang durch die terra mineralia erfahren die Besucher alles von A wie Ausstellungskonzept bis Z wie Zepterquarz. Sie erhalten einen Überblick über die schönsten Exponate aus jedem Erdteil, die Entstehung der Sammlung, die wechselvolle Vergangenheit des Schlosses Freudenstein und die Sammelleidenschaft der Stifterin.

Mit 3500 Mineralien, Edelsteinen und Meteoriten ist die terra mineralia, eine Dauerausstellung der TU Bergakademie, die schönste Mineralienschau der Welt. Ein modernes Konzept und das historische Ambiente des Schlosses lassen die Minerale in einer völlig neuen Schönheit erstrahlen. (fp)

Freiberg Terra mineralia im Schloss Freudenstein, Schlossplatz 4, So 10.30 Uhr