In Chemnitz: Adel Tawil, Nena und Matthias Reim

Drei Popstars an drei Tagen in Chemnitz: Heute ist im Wasserschloss Klaffenbach Adel Tawil zu erleben. Inzwischen hat Adel Tawil zusammen mit seiner Band vor über zwei Millionen Zuschauern gespielt: Im Frühjahr 2023 veröffentlichte Tawil sein mittlerweile viertes Studioalbum "Spiegelbild". Es ist ein sehr persönliches Album geworden. Die neuen Songs live zu spielen ist für Adel Tawil das Größte: "Ich liebe es, bei Konzerten direkt die Resonanz auf meine Songs zu sehen. Glückliche Gesichter jeden Alters, die alle Songs mitsingen - Musik ist universell und verbindet. In meinen Texten steckt viel Persönliches und das Feedback zeigt mir, dass sie nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregen kann."

"Wir gehören zusammen" ist der Titel der Tour von Nena, die am Freitag mit ihrer Band im Wasserschloss Klaffenbach aufschlägt. Und einen Song wird sie mit 100-prozentiger Sicherheit präsentieren: "Solange ich auf der Bühne stehe, wird es kein Nena-Konzert ohne die Luftballons geben. Ich liebe dieses Lied. Wir reisen seit 40 Jahren gemeinsam um die Welt und haben schon viel miteinander erlebt. Nur über eine Zeile bin ich schon früher immer wieder gestolpert. Und irgendwann bei einem Konzert passierte es wie von selbst. Es waren nur zwei kleine Worte, die es brauchte. Seitdem singe ich: Ich seh die Welt noch nicht in Trümmern liegen! Es liegt in unserer Hand. Ich glaube an uns Menschen und vertraue darauf, dass wir alle tief in unseren Herzen wissen: Wir gehören zusammen."

Am Sonnabend kommt schließlich Matthias Reim! Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört er zu Deutschlands erfolgreichsten und beliebtesten Künstlern, hat mit seinen unzähligen Hits Musikgeschichte geschrieben, das Genre Rock/Pop-Schlager maßgeblich mitgeprägt und ihm sogar zu einer gänzlich neuen Popularität verholfen. Mit seiner liebenswerten und charismatischen Ausstrahlung hat sich der Publikumsliebling unwiderruflich in die Herzen seiner treuen Fans gefräst. Die Kombination aus Ausnahmetalent und außergewöhnlicher Persönlichkeit ist es, die ihn auch heute noch - nach mehr als 30 Jahren unglaublicher Erfolgsgeschichte - zu der absoluten Elite deutscher Musiker gehören lässt. (fp)

Chemnitz Wasserschloss Klaffenbach, Wasserschloßweg 6, Adel Tawil, Do (heute) 19.30 Uhr, Nena, Fr 19.30 Uhr, Matthias Reim, Sa 20 Uhr, Tickets gibt es in allen "Freie Presse"-Shops.