In den tiefsten Tiefen

Die Zuschauer tauchen mit dem britischen Actionstar Jason Statham und der weltbekannten Action-Ikone Wu Jing aus China in unerforschte Gewässer ein: Als Leiter eines Forschungsteams unternehmen die beiden Helden einen waghalsigen Erkundungstauchgang in die tiefsten Tiefen des Ozeans. Doch ihre Reise endet im Chaos, als ein skrupelloser Minenkonzern ihre Mission durchkreuzt und sie sich in einem unerbittlichen Kampf ums Überleben wiederfinden. (mqu)

Meg 2: Die Tiefe

USA 2023, 126 Min., Actionthriller

Regie: Ben Wheatley,

Darsteller: Jason Statham, Wu Jing, Sienna Guillory, Skyler Samuels, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Warner Bros.

