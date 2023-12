In der "Kultscheune" öffnet ein Mittelalter-Adventsmarkt

Zu einem mittelalterlichen Adventsmarkt lädt für Samstag der Verein Illusionswelten in die "Kultscheune" in die Bergstraße 3 im Ortsteil Lauterbach der Gemeinde Neukirchen/Pleiße ein. Zwischen 11 und 20 Uhr erwartet die Besucher viel Abwechslung. Mittelalterliche Musik und Erzählungen gibt es von den Spielleuten Ventus Infecto. Ab 12 Uhr mischt sich Gaukler Chariash unters Volk, um mit Zauberei, Jonglage, Gauklerkunst, Leucht- und Feuerzauber für Staunen zu sorgen. 15 und 18 Uhr ist eine extra Gaukler- und Feuershow geplant. Ein Kunstschmied aus Culten entfacht die Glut und zeigt sein Handwerk. Schnitzer aus dem Erzgebirge sind ebenfalls in der "Kultscheune" zu Gast. An einer Vielzahl von Ständen gibt es unter anderem Keramik, Trödel, Mützen, Filzprodukte, Kunstmalerei, Schmuck, Natur- und Biowaren, Met, Tee und Kräuter. Auch das Lauterbacher Handbrot frisch aus dem Ofen kann man sich schmecken lassen. (rdl)

