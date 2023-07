In Neuhausen fahren am Wochenende 30 Framos vor

Sie wurden ab 1927 im Frankenberger Motorenwerk (Framo) hergestellt, später in Hainichen und dann in Karl-Marx-Stadt - als Kleintransporter, Krankenwagen Kleinbus, Pritschenwagen oder mit Spezialaufbauten. Auf den Straßen sind sie heutzutage sehr selten zu finden; aber sie sind Kult geworden - die Framo-Fahrzeuge, vor allem jene, die vor rund 60 Jahren produziert wurden. Am Wochenende treffen sich ihre Besitzer das dritte Mal bei Uwe Löschner im Areal des Nussknackermuseums in Neuhausen. "Ich bin seit vielen Jahren Fan von Oldtimern, werde auch selbst mitfahren, allerdings mit meinem alten Trabant", erzählt der Neuhausener. 30 Fahrzeuge aus Sachsen, aber auch aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und dem Spreewald werden erwartet. Für den Framo-Kalender gibt es Ausfahrten, so ins Freilichtmuseum Seiffen, zur Saigerhütte Olbernhau, an die Talsperre Rauschenbach und natürlich ans Nussknackermuseum. Dort sind alle Fahrzeuge am Samstag von 14 bis 18 Uhr zu bewundern - oder auf einer der Ausfahrten im Schwartenberggebiet. (gel Foto: Uwe Löschner)