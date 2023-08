Internationaler Organist spielt im Freiberger Dom

Der Kantor und musikalische Direktor der St. Peter's Church in Manhattan Balint Karosi ist am heutigen Donnerstag, 19.30 Uhr zu Gast in der Reihe der Abendmusiken im Freiberger Dom. Bekannt ist Karosi für seine beeindruckenden Bachinterpretationen und Improvisationen im Barockstil, heißt es in der Vorankündigung. So stehen zum Konzert an den Silbermann-Orgeln des Freiberger Domes Werke barocker Komponisten auf dem Programm, die die außergewöhnliche Klangqualität der Orgeln Silbermanns besonders gut zur Geltung bringen. Ursprünglich in Ungarn geboren, ist Balint Karosi nach dem Gewinn des Bachpreises im Jahr 2008 ein weltweit gefragter Soloorganist. Tickets für 9 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. (fp)