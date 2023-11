Internationales Fechtturnier in Bad Elster

Am Samstag wird das Königliche Kurhaus Bad Elster zum 19. Mal zur großen Fechtsporthalle. Dann lädt die SG Medizin Bad Elster in Kooperation mit der Chursächsischen Veranstaltungs-GmbH und der Sächsischen Staatsbäder GmbH zum 19. Internationalen Bäderfechtturnier in das historische Ambiente der Königlichen Anlagen Bad Elsters ein. In den Räumlichkeiten des Königlichen Kurhauses kreuzen sich an diesem Tag wieder die Klingen von über 10 Mannschaften aus Mitteldeutschland, der europäischen Bäderregion und natürlich Bad Elster. So haben bereits Teams aus Hamburg, Dresden, Hof, Schkeuditz, Elmshorn, Rodleben, Helmbrechts, Landshut, Berlin und Halle die Teilnahme bestätigt. Jedes Team der Freizeitfechter besteht aus einer Frau und einem Mann, weshalb das Turnier auch unter dem Motto "Sie und Er: Städte- und Degenturnier" steht. Die Siegerehrung des 19. Internationalen Bäderfechtturniers findet am Ende der Wettkämpfe gegen 15.30 Uhr statt. (fp)

Bad Elster Königliches Kurhaus, Badstraße 25, Sa 9-15 Uhr.