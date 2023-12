"Irish Christmas" in der Werdauer Stadthalle "Pleißental"

Faszinierende Gesangsduette, witziges Entertainment und berührende Geschichten zu irischen Familientraditionen und Weihnachtsbräuchen werden den Besuchern der Show "Irish Christmas" am heutigen Donnerstag um 19 Uhr in der Stadthalle "Pleißental" in Werdau versprochen. Dazu soll eine fröhliche, stimmungsvolle Mischung aus weltbekannten irischen, englischen und amerikanischen Weihnachtsliedern erklingen, heißt es von den Veranstaltern. Die musikalische Ausgestaltung und deutschsprachige Moderation übernimmt die Irish-Folk-Band "Woodwind & Steel" (Foto), zu der Ann O'Casey, Ed O'Casey (links) und Alex Vallon gehören. Die Band, die 2023 ihr 20-jähriges Bestehen feierte, trägt ihre Instrumente quasi im Namen, nämlich "Holzblasins-

trumente und Stahlsaiten". Karten für die Veranstaltung gibt es ab 31 Euro in allen "Freie Presse"-Ticketshops und an der Abendkasse. (mib/reu)