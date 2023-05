Irish-Dance-Choreografien voller Energie und Lebenslust

Wer die mitreißende schottisch-irische Musik- und Tanzshow mit der Gruppe Cornamusa im Januar in der Musikhalle Markneukirchen verpasst hat, kann sich den morgigen Freitag vormerken. Dann gastiert das Ensemble mit der Show "World of Pipe Rock and Irish Dance" in der Vogtlandhalle Greiz. Beginn ist 19 Uhr. Ob in Deutschland, Schweiz, Frankreich, Holland oder Österreich - "World of Pipe Rock and Irish Dance" entführt sein Publikum nun seit mehreren Jahren in die großartige Welt des irischen Stepptanzes, gepaart mit dem mystischen Spirit und Bagpipe-Klängen der schottischen Highlands. Ihre weltweit einmalige Verbindung von irischer Stepptanzkunst preisgekrönter Tänzer auf Weltklasseniveau mit einer siebenköpfigen Liveband sprengt die Ketten des Standards, ohne die Wurzeln der Tradition zu verlieren. So wie jedes Jahr wurde auch für diese Tour eine neue Show kreiert. Tickets sind noch erhältlich. (bju)