Jahresausklang mit Kostbarkeiten aus Oper und Operette

Glitzernde Metropolen wie Paris, Rom und New York erwarten die Besucher, um das Jahr 2024 gebührend einzuläuten und mit Champagner und "vagabond shoes" zu betanzen, bevor es mit Johann Strauß' luxuriösem Vergnügungszug hinaus aufs Land geht, wo das Liebeslied ein Walzer ist und das Gewandhausorchester unter der musikalischen Leitung von Musikdirektor Christoph Gedschold ins "Weiße Rössl" lädt. Betankt mit viel frischer Luft, Liebesglück und Eiskaffee im Magen erwarten die Besucher auch Tschaikowskis Klänge, die einen Moment innehalten lassen. Nach dem Zwischenstopp geht es weiter über Ungarn und Polen bis nach Brasilien, bevor das Publikum in Indien in einen Duft aus Jasmin eintauchen kann.

Das Sängerensemble der Oper

Leipzig bietet eine spannende Reise zwischen Stadt, Land, Fluss und will mit Kostbarkeiten der Opern- und Operettenliteratur verzaubern. Schöner kann ein Jahr nicht ausklingen! (fp)

Leipzig Opernhaus, Augustusplatz 12, Sa 19 und So 18 Uhr