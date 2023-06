Japanische Keramikbrenntechnik wird angewendet

Wer den Teilnehmern des traditionellen Keramik-Workshops des Zwickauer Kunstvereins beim Glasieren, Brennen, Räuchern und Schruppen über die Schultern schauen möchte, ist am heutigen Samstag ab 10 Uhr bis in die Abendstunden sowie am Sonntag von 10 Uhr bis zum Nachmittag im Künstleratelier von Ramona Markstein in der Katzenstraße 23 im Hartensteiner Ortsteil Thierfeld richtig. Am Wochenende widmen sich zwölf erfahrene Keramiker - darunter bekannte Künstler - der aus Japan stammenden Keramikbrenntechnik Raku. Die glühend heißen Unikate nach dem Brennen bei Temperaturen um die 900 Grad Celsius mit einer langen Zange aus dem Ofen zu holen, um sie sofort in die Metallgefäße mit brennenden Sägespänen zu befördern - mitten ins lodernde Feuer, das sich beim Ersticken mit beißendem Rauch rächt- ist den beiden Kursleitern Peter Kube (im Bild) und Detlef Mrossek vorbehalten. (lth)