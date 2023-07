Japanische Organistin an den Silbermann-Orgeln

Mari Fukumoto ist in der Abendmusik am Donnerstag, 19.30 Uhr im Freiberger Dom zu Gast und an beiden Silbermann-Orgeln zu hören. Die in Tokio geborene Organistin lebt schon seit längerer Zeit in Deutschland und unterrichtet zurzeit an der Musikhochschule Weimar. Fukumoto ist gleichzeitig eine der gefragtesten Organistinnen unserer Zeit und geht einer regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland nach. Sie pflegt ein breit angelegtes Orgelrepertoire, das von Alter Musik bis zu zeitgenössischen Kompositionen reicht. Als Pädagogin war Mari Fukumoto erst in der vergangenen Woche beim Jugendorgelcamp der Silbermann-Gesellschaft in Freiberg zu erleben. Im Freiberger Dom wird sie nun an den historischen Silbermann-Orgeln Werke der barocken Großmeister Johann Sebastian Bach und Gottlieb Muffat spielen. Tickets für 9 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. (fp)