Javier Vargas kommt ins St. Barbara

Javier Vargas spielte bereits mit Santana und anderen Größen der Musikszene. Er ist einer der erfolgreichsten europäischen Gitarristen und Songwriter. Ins St. Barbara kommt er mit seiner Band und John Byron Jagger, dem Neffen von Mick Jagger.

Vargas wurde in Madrid geboren und ist in Argentinien aufgewachsen. In den 1970er-Jahren zog es ihn zum Musikstudium in die USA, wo er in Nashville und Los Angeles lebte. Er trat regelmäßig in Clubs auf und spielte dort Jam Sessions mit vielen namhaften Künstlern.

In den 1980er-Jahren ging er zurück nach Spanien und spielte unter anderem in der Band von Miguel "Song of Joy" Rios. 1990 gründete er seine eigene Band, die Vargas Blues Band.

Vargas kennt bezüglich des Genres keine Grenzen. Derzeit arbeitet er an seinem ersten Solo Album, welches noch dieses Jahr erscheinen soll. (fp)

Lichtentanne bei Zwickau Kulturzentrum St. Barbara, Hauptstraße 30, Di 20 Uhr